Според мен Тръмп влезе в една непредвидена игра, защото той и Нетаняху смятаха, че с удари по ръководни лица на Иран и военна инфраструктура ще предизвикат вътрешен конфликт сред големите малцинства – кюрди, азери и белуджи. Това обаче не се случи. Това каза лидерът на ВМРО и бивш министър на отбраната Красимир Каракачанов в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му двамата лидери подценили готовността на иранците да се съпротивляват. Градското население не харесвало духовните правила, но според Каракачанов убийството на духовния лидер на шиитите автоматично го превръща в мъченик на вярата и сплотява нацията.

„Няма как да видим нещо подобно като във Венецуела, защото там Мадуро беше „сготвен“ от собствените си приближени“, добави той. Каракачанов подчерта, че Иран и Венецуела са много различни.

„Основната цел на Израел е промяна на режима, а не сделка, както във Венецуела. До смяна на режима може да се стигне само при успешна сухопътна операция, която към момента се готви, но Тръмп дава противоречиви сигнали. Междинните избори през ноември притесняват американския политически контекст“, добави той.

По думите му мотивите на Израел и САЩ за войната в Иран са различни. За Тел Авив е въпрос на оцеляване на държавата, а за САЩ – геополитически баланс и запазване на Америка като основен световен фактор, оспорван от Китай и Русия.

Каракачанов смята, че големите печеливши от войната в Иран са САЩ и Русия. Той отрече, че Путин е изоставил Техеран и добави, че Москва предоставя на Иран сателити, чрез които страната нанася точни удари върху американски бази. Според него падането на режима в Иран би дало на Китай и Русия нов фронт зад гърба им.

