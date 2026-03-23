Основните азиатски финансови пазари отбелязаха рязък спад в понеделник, след като САЩ и Иран заплашиха да засилят военните действия. Суровият петрол тип "Брент" се търгува на цена от около 111 долара.



По-малко от 24 остават до изтичането на крайния срок, поставен от Доналд Тръмп на Иран за отваряне на Ормузкия пролив. Ако Техеран не се съобрази, Тръмп заплаши, че ще бъдат напълно унищожени електростанциите в страната. Срокът изтича малко след 1:30 сутринта във вторник българско време.

Тръмп заплаши Иран с удари по електроцентрали, ако не бъде вдигната блокадата на Ормузкия проток до 48 часа



Иран обяви, че ще отговори с атаки срещу свързани със САЩ енергийни обекти в Персийския залив. А рано тази сутрин, израелските въоръжени сили нанесоха мащабен въздушен удар по обекти в иранската столица Техеран.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова