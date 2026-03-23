Разследват умишлен палеж като антисемитско престъпление от омраза

Подпалиха четири линейки на доброволческата еврейска организация „Хацола“ в Лондон. Деянието се разследва като антисемитско престъпление от омраза, съобщи полицията. Инцидентът е станал около 01:40 ч. местно време в района на „Голдърс Грийн“, където пристигналите екипи на пожарната са открили превозните средства в пламъци, пише „Би Би Си“.

По данни на Лондонската пожарна бригада, при палежа са избухнали газови бутилки в линейките, което е довело до счупване на прозорци в близка жилищна сграда. На място са изпратени шест пожарни автомобила и около 40 огнеборци. Като предпазна мярка са евакуирани околните къщи, а около 30 души са получили временен подслон. Няма пострадали, а огънят е напълно потушен. Все още няма задържани.

Министър-председателят на Великобритания Кийр Стармър определи случая като „дълбоко шокиращ антисемитски палеж“ и подчерта, че антисемитизмът няма място в обществото. Главният равин Ефраим Мирвис също осъди атаката, като подчерта, че линейките на „Хацола“ имат една-единствена мисия – да спасяват човешки животи, независимо от религията.

„Хацола“ е неправителствена доброволческа организация, създадена през 1979 г., която осигурява безплатна спешна медицинска помощ и транспорт до болници в Северен Лондон. Тя играе важна роля в общността, като реагира бързо при спешни случаи.

Подобни инциденти будят тревога не само сред еврейската общност, а в цялото общество. Експерт по сигурността отбелязва, че атаката може да е част от по-широка вълна от антисемитски прояви в Европа, свързани с нарастващото напрежение около конфликтите в Близкия изток.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: „Би Би Си“

