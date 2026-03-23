Тялото на бозайника било заплетено в рибарски мрежи
Откриха голям кит, заседнал на брега на Балтийско море в Северна Германия, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение на полицията. Животното е намерено през нощта в Ниндорф, в района на залива Любек, а около тялото е имало заплетени рибарски мрежи. Спасителни екипи са го освободили от мрежите и работят по насочването му обратно към морето.
Според властите става дума за екземпляр, който е бил наблюдаван неколкократно в Балтийско море през последните седмици. Морският бозайник за първи път е забелязан по-рано този месец в пристанището Висмар, недалеч от мястото, на което е бил открит тази нощ. В петък китът е видян и край Травемюнде, където природозащитната организация "Sea Shepherd" е отстранила други мрежи от тялото му, уточнява още ДПА.
По предварителни данни на експертите морският обитател най-вероятно принадлежи към вида гърбат кит.
