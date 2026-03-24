Окръжният съд във Варна се събира за делото „Коцев". Очаква се съдът да се произнесе относно повдигнатото обвинение срещу варненския кмет и още четирима задържани.

Припомняме, че Благомир Коцев беше задържан заедно с пиар експерта му, двама общински съветници и бизнесмен през лятото на миналата година. Причината - подозрения в корупция. Петимата са обвиняеми за общо 12 престъпления.

Коцев прекара близо 5 месеца в ареста. В края на ноември той беше освободен срещу парична гаранция в размер на 200 000 лева.

Редактор: Дарина Методиева