Турският музикален продуцент и бивш певец Ерол Кьосе почина след падане от 16-ия етаж на сграда в Истанбул. Инцидентът е станал в квартал "Маслак" в район Саръйер. Прокуратурата започна разследване на обстоятелствата около смъртта му.

Турските медии обявиха, че е бил разпитан мъж, идентифициран като приятел на Кьосе – Мевлют Й., който заявил, че живеели заедно и продуцентът имал психични проблеми и сърдечно заболяване, не е излизал от дома си около три месеца и бил сам в апартамента в момента на падането. Мевлют бил излязъл за кратко.

Официалните власти все още не са излезли със заключение дали падането е било инцидент, самоубийство или резултат от евентуална намеса на трета страна.

Кьосе си отиде на 61 години. Той беше добре позната фигура в турската поп музикална индустрия през 90-те и 2000-те години. Първоначално става известен като член на сценичната група „Komedi Dans Üçlüsü“, преди да се насочи към музикалното продуциране. Завършил Медицинския факултет на университета „Хаджеттепе“, Кьосе работи като лекар, преди да се пренасочи към музикалния бизнес. Чрез своята продуцентска компания той помага за старта и развитието на кариерата на няколко турски поп изпълнители и се превръща в един от най-известните продуценти в южната ни съседка.

