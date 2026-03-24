Блокирането на Ормузкия проток промени изцяло енергийния пазар. Отражение имат и ударите през последните дни върху инфраструктурата за производство и износ на петрол в страните от Залива. Въпреки че Европа не внася много от региона, когато на пазара има по-малко предлагане, естествено е цените да се вдигат. Това коментира в предаването „Денят на живо“ заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева.

По думите ѝ отражение в цените за потребителите има както в Европа, така и в САЩ.

„Плахото повишаване на растежа в Европа от началото на годината сега вероятно ще изгуби скорост заради тези цени на енергоносителите”, смята още Чернева.

Тя коментира, че въглищата не са решаваща част от енергийния микс в Европа и не могат да допринесат толкова, че да променят дела на петрола и газа. Според Чернева решението е във възобновяемите източници, където обаче Европа изостава. Друг източник е ядрената енергия.

„ЕС никога не се е отказвал от нея. Около 10 страни, сред които и България, продължават да поддържат тези производствени мощности", коментира Чернева.

„За мен отговорът е в истинския фокус върху тази енергия, която за нас е достъпна – хидроенергията, вятърната енергия”, коментира Чернева.

Чернева обясни, че в момента се наблюдава голяма дипломатическа активност за отваряне на Ормузкия проток.

