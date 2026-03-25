Правителството работи по пакет от мерки срещу покачването на цените
Те ще се изплатят, ако в три последователни дни цената за литър на дадено гориво е на стойност поне 1,60 евро
Министерският съвет се събира днес на редовно заседание. Освен разглеждане на точките в дневния ред, се очаква кабинетът да даде повече яснота относно финансовите обезщетения във връзка с поскъпването на горивата.
Решението, което прие служебната власт, е при условие, че в три последователни дни цената за литър на дадено гориво е на стойност поне 1,60 евро. Тогава ще бъдат изплащани парични ваучери. Ключови ще бъдат днешните цени на горивата у нас, тъй като вече 2 поредни дни дизелът държи пределната за помощта цена.
Обезщетенията ще са на стойност от 20 евро и ще бъдат превеждани по банков път на хората с месечен брутен доход равен или по-нисък от 652 евро. Предстои да стане ясно дали ще бъдат предприети и други действия във връзка с по-високите цени на горивата.
Освен това дневният ред предвижда обсъждане на ново искане за сезиране на Конституционния съд.
