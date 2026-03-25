Министерският съвет се събира днес на редовно заседание. Дневният ред предвижда обсъждане на ново искане за сезиране на Конституционния съд.

В едно от последните заседания преди ваканцията, депутатите задължи правителството да предприеме конкретни мерки срещу повишаването на цените на горивата. Като условия те се различават от това, което паралелно беше одобрено от кабинета.

Освен това се очаква кабинетът да даде повече яснота относно финансовите обезщетения във връзка с поскъпването на горивата.

Решението, което прие служебната власт, е, при условие че в три последователни дни цената за литър на дадено гориво е на стойност поне 1,60 евро. Тогава ще бъдат изплащани парични ваучери. Ключови ще бъдат днешните цени на горивата у нас, тъй като вече два поредни дни дизелът държи пределната за помощта цена.

Обезщетенията ще са на стойност от 20 евро и ще бъдат превеждани по банков път на хората с месечен брутен доход равен или по-нисък от 652 евро. Предстои да стане ясно дали ще бъдат предприети и други действия във връзка с по-високите цени на горивата.

