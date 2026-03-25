Украинска атака с дронове предизвика пожар в пристанище Уст Луга и засегна енергийна инфраструктура, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденков.

По неговите данни, 33 дрона са били свалени над северозападната област, като при атаките няма пострадали. Пристанището е ключово за руския износ на торове, петрол и въглища.

В понеделник Украйна вече нанесе удар по пристанище Приморск, предизвиквайки пожар.

Освен това губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи за „значителни щети“ по енергийната инфраструктура в региона, който граничи с украинския град Харков. „В резултат на това са отчетени прекъсвания в доставките на електроенергия, вода и отопление“, допълни той.

