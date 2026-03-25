Операцията е проведена след сигнал
Продължават полицейските операции срещу нарушенията на изборното законодателство и престъпления, засягащи политическите права на гражданите.
И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че операцията е проведена във връзка със сигнал, че в град Вълчедръм се извършват действия с цел склоняване на граждани да упражнят избирателното си право за определена политическа партия.
При претърсвания на един от адресите са намерени тефтери с имена на лица и изписани числа, които се изясняват от разследващите.
На друг адрес, свързан със случая, са открити 24 500 евро. Собственикът на сумата не е успял да даде обяснение за произхода ѝ.
Работата по случая продължава, а органите на реда уточняват всички обстоятелства и възможни участници.
