Продължават полицейските операции срещу нарушенията на изборното законодателство и престъпления, засягащи политическите права на гражданите.

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че операцията е проведена във връзка със сигнал, че в град Вълчедръм се извършват действия с цел склоняване на граждани да упражнят избирателното си право за определена политическа партия.

При претърсвания на един от адресите са намерени тефтери с имена на лица и изписани числа, които се изясняват от разследващите.

На друг адрес, свързан със случая, са открити 24 500 евро. Собственикът на сумата не е успял да даде обяснение за произхода ѝ.

Работата по случая продължава, а органите на реда уточняват всички обстоятелства и възможни участници.

