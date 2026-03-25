Дрон, пристигнал от руското въздушно пространство, е ударил комин на електроцентралата „Аувере” в Североизточна Естония в сряда сутринта. При инцидента няма пострадали и не са нанесени щети по електроенергийната система на страната.

Инцидентът е станал в 03:43 ч. местно време, съобщиха от Естонската служба за вътрешна сигурност. На място са изпратени сапьори, а прокуратурата е започнала разследване.

Главният прокурор на Естония Астрид Аси заяви, че според първоначалната информация дронът не е бил насочен умишлено към страната. „Разследването ще установи точните обстоятелства”, посочи тя.

„Това е един от ефектите от пълномащабната руска агресия. Може да очакваме още подобни случаи”, коментира ръководителят на службата за сигурност Марго Палосон.

Министърът на правосъдието Лийса-Ли Пакоста съобщи, че правителството ще проведе извънредно заседание по случая. От енергийната компания „Enefit Power” уточниха, че няма сериозни щети по централата и електроснабдяването не е засегнато.

Властите призоваха гражданите да не се приближават до отломки от дрона, тъй като те може да съдържат експлозиви.

Междувременно беше съобщено за паднал дрон и в Латвия, което допълнително засилва опасенията за сигурността по Източния фланг на НАТО.

