Петьо Петров - Еврото не е задържан в Белград или в друг град на територията на Сърбия. Това потвърди и.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев на брифинг пред журналисти.

По-рано вътрешният министър съобщи, че от Сърбия има потвърждение, че Пепи Еврото не е открит там.

"Щом министърът го е казал, значи е точно така. Към момента няма данни от колегите да е засичан в съседката ни", поясни Кандев.

Припомняме, че бившият следовател беше обявен за издирване преди повече от две години. Той е обвинен в документна измама в особено големи размери. Става дума за иззетите огромни суми пари, злато и скъпи монети от Илия и Явор Златанови.

