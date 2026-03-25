ЖП трафикът в района е блокиран
Тежък инцидент спря движението на влаковете в района на Стара Загора тази сутрин. Жена загина на място, след като бе ударена от пътнически влак в междугарието Змейово - Стара Загора.
Сигналът за произшествието е подаден в 08:29 часа на телефон 112 от 53-годишния началник на влака. По негови данни композицията е ударила човек, намиращ се на железопътната линия. Пристигналите на място екипи на полицията и „Спешна помощ” са потвърдили смъртта на пострадалата. Към този момент самоличността на жената все още не е установена.
Двамата машинисти са тествани веднага след инцидента, като пробите им са отрицателни. В композицията са пътували девет души, които са напуснали влака самостоятелно след спирането му.
На мястото на инцидента работи дежурна оперативна група, която извършва оглед за изясняване на причините за трагедията.
