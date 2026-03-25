Министерският съвет прие решение за финансиране на националното честване на 150-годишнината от Априлското въстание. Служебният министър на културата Найден Тодоров и служебният министър на образованието Сергей Игнатов съобщиха, че за целта са отделени 1 345 049 евро. Средствата ще бъдат насочени към събития в историческите общини Батак, Брацигово, Карлово, Копривщица, Панагюрище, Перущица, Стрелча, Лесичово, Златица и Козлодуй, както и в столицата.

Основното събитие в София ще се състои на 20 април в зала 1 на НДК с участието на съставите на Българското национално радио. Сергей Игнатов уточни, че 20 април ще бъде присъствен, но неучебен ден за българските училища. „Всъщност тогава се поставя началото на бъдещата българска държава. Ако нямаше Априлско въстание, нямаше да има 3 март, нямаше да има Съединение, нямаше да има Независимост”, подчерта Тодоров.

Програмата обхваща над 2900 училища в страната, като до 31 март Министерството на образованието ще приема конкретни предложения за отбелязване на годишнината по места. Предвижда се всеки един от министрите да посети определен областен център по време на тържествата. „България от един ден няма да обеднее, тя ще се обогати, ако този ден наистина стане официален празник. Хубаво е да имаме празници, посветени на нашия собствен героизъм и решения”, коментира Игнатов.

По време на брифинга министър Сергей Игнатов коментира и сигнал за политическа агитация в училище в Луковит. Той заяви, че случаят е предаден на полицията, тъй като законът абсолютно забранява политическата пропаганда на територията на учебните заведения. „Наказанията могат да стигнат до това някой да напусне работа. Това е тежко нарушение. Крайно време е гласът на всеки един от нас да бъде отчетен и да няма търговия с гласове”, заяви Игнатов.

Министърът на културата засегна темата за напрежението в Народния театър и финансовото състояние на държавните културни институти. Той посочи, че липсата на стратегия за развитие на културата води до проблеми при разпределението на публичните средства. „В момента се оказва, че публични средства се раздават за неща, за които държавата няма влияние какво се случва. Национален фонд „Култура“ като продуцент трябва да задава темите, по които да се твори и които държавата ще финансира”, обясни Тодоров. Относно изискването за писмени обяснения от актьори за статуси в социалните мрежи, той подчерта, че министерството не може да се намесва в оперативната дейност на самостоятелни юридически лица, но се опитва да тушира скандалите, за да могат институциите да изпълняват основната си дейност.

