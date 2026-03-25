Британската обществена медия "Би Би Си" обяви назначаването на бившия ръководител в Google Мат Бритин за свой нов генерален директор. Той ще наследи на поста Тим Дейви, който напусна миналата година след скандал около подвеждащ монтаж на реч на американския президент Доналд Тръмп.

Тръмп подаде съдебен иск за 10 млрд. долара срещу британската медийна корпорация, като я обвини в клевета заради монтажа на кадри от речта му на 6 януари 2021 г., преди щурма на Капитолия. "Би Би Си" настоява искът да бъде отхвърлен, като посочва, че последвалото преизбиране на Тръмп за президент показва, че не е била нанесена вреда за репутацията му.

Бритин се присъединява към Google през 2007 г. като ръководител за Великобритания и Ирландия, а през 2014 г. става президент за Европа, Близкия изток и Африка. Той напуска компанията през 2024 г.



Бритин ще поеме новата си длъжност на 18 май. "Това е момент на реален риск, но и на реална възможност. "Би Би Си" се нуждае от темпо и енергия, за да бъде там, където са историите и там, където е публиката", заяви той.

"Трябва да надградим настоящия си обхват, доверие и творчески потенциал, да посрещнем предизвикателствата смело и да се развиваме като обществена медия, готова за бъдещето. Очаквам с нетърпение да започна", добави Бритин.

Поради липсата му на редакционен и телевизионен опит "Би Би Си" съобщи, че ще бъде назначен заместник-генерален директор.

Петдесет и седемгодишният Бритин поема поста в критичен момент. Той ще трябва да договори нов модел на финансиране, тъй като настоящото споразумение на медията изтича в края на 2027 г. Сред обсъжданите варианти са запазване на лицензионната такса, преминаване към абонаментен модел или въвеждане на финансиране чрез реклами.

Корпорацията е изправена и пред предизвикателството да остане актуална в условията на нарастваща конкуренция от стрийминг услуги и дигитални платформи, особено сред по-младата аудитория. Назначението идва и на фона на засилен политически натиск, тъй като "Би Би Си" е обект на критики от различни политически среди относно своята безпристрастност.

Редактор: Станимира Шикова