Представят образците на хартиената и електронната бюлетина за гласуване на предстоящите избори за Народно събрание на 19 април. Това ще стане малко по-късно днес на брифинг на Централната избирателна комисия.

Над 60 хиляди електронни заявления за гласуване извън страната са подадени за вота през април - или два пъти повече в сравнение с изборите през октомври 2024 година. От комисията отчетоха преди дни сериозен ръст във Великобритания - от 2000 заявления през 2024 г. до около 10 хиляди сега.

До 28 март комисията трябва да определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната, както и техния брой.

