Еврокомисията отлага забраната за внос на руски петрол. Това за България означава, че „Лукойл” трябва да си достави нефта от Русия. Това каза председателят на Черноморската и Балканската петролна и газова асоциация Валентин Кънев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той допълни, че това решение ще успокои ситуацията.

Журналистът от „24 часа” Самуил Огнянов каза, че към момента цените на петрола са на нормални нива и няма опасност за скок. По негови думи тревожен е ефектът, който се получава върху цената на торовете заради поскъпването на газа. Той беше категоричен, че правителството трябва да подпомогне фермерите, за да не се стигне до ръст на цените на храните.

Кънев подчерта, че ключово за бъдещето на пазарите е дали Ормузкия проток ще бъде отворен. Той каза още, че не знаем дали „Лукойл” може да се възползва от руския нефт.

Огнянов изрази надежда конфликтът в Близкия изток скоро да приключи.

