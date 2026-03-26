Министърът на отбраната Израел Кац обяви, че при израелски въздушен удар е бил убит Алиреза Тангсири, командир на военноморските сили на Иранската революционна гвардия.

„Снощи, в рамките на прецизна и смъртоносна операция, израелските въоръжени сили ликвидираха командира на военноморските сили на Иранската революционна гвардия Тангсири, заедно с висши офицери от военноморското командване”, заяви Кац във видеообръщение.

