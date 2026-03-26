Съединените щати отлагат ударите по енергийни обекти на Иран за период от 10 дни. Това обяви американският президент Доналд Тръмп, като подчерта, че преговорите „вървят много добре“. Изявлението идва на фона на нарастващото напрежение в региона и засилена военна активност.

„По искане на иранското правителство, нека това изявление послужи като потвърждение, че спирам унищожаването на енергийни обекти за 10 дни - до понеделник, 6 април 2026 г., в 20:00 ч., източно време", написа Тръмп в платформата си Тruth Social.

Междувременно Израел продължава въздушните удари по цели, които определя като позиции на "Хизбула" в Ливан. По информация на израелските власти операциите са насочени към ограничаване на военния потенциал на групировката.

Иранският външен министър: Нямаме намерение да преговаряме със САЩ

