Подписът на Доналд Тръмп ще бъде поставен върху американски доларови банкноти, съобщи Министерството на финансите на САЩ. Очаква се първите 100-доларови банкноти с новия подпис да бъдат отпечатани през юни, а впоследствие той да се появи и върху други номинали.

Това ще бъде прецедент – за първи път подпис на действащ президент ще присъства върху емитирани банкноти. От 1861 г. досега върху тях се поставя единствено подписът на министъра на финансите.

„Няма по-силен начин да се отбележат постиженията на страната и на президента Доналд Тръмп от банкноти, носещи неговото име“, заяви финансовият министър Скот Бесънт.

Решението е част от по-широка серия инициативи, свързани с утвърждаване на символичното присъствие на Тръмп в публичното пространство - процес, който предизвиква и критики за насърчаване на култ към личността.

Още на 19 март федерална Комисия по изкуствата даде одобрение за изработката на златна възпоменателна монета с неговия лик. Междувременно някои обществени обекти вече са преименувани, включително Кенеди център във Вашингтон, а във Флорида се подготвя закон за преименуване на международното летище в Палм Бийч на името на президента.

