Задържаха голямо количество наркотици в София, съобщиха източници на NOVA. Акцията била проведена от ГДБОП и ДАНС в четвъртък следобед.

Иззети са над 10 кг кокаин, близо 180 кг марихуана, 47 кг амфетамин, 3 кг екстази и почти 1 кг метамфетамин по време на съвместната операция на двете силови институции. Наркотиците са открити на различни локации, където действала разкритата престъпна група. На друг адрес, свързан със същата група, са открити боен пистолет и боеприпаси.