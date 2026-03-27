Снимка: БТА
-
-
-
-
-
-
Местните отричат да участват в търговия с гласове, но споделят, че са чували каква е цената
Специализирана операция за противодействие на конвенционалната престъпност и на изборните нарушения се провежда тази сутрин на територията на Областната дирекция на МВР - Кърджали.
Акцията е за противодействие на конвенционалната престъпност и на престъпления, свързани с политическите права на гражданите.
В операцията участват служители на няколко подразделения на полицията: „Криминална“, „Икономическа“, „Охранителна“ и „Пътна“, както и разследващи полицаи експерти от Научно-техническата лаборатория и от Зоналното жандармерийско управление в Кърджали.
Проверки се извършват в търговски обекти, заложни къщи, валутни бюра и офиси за бързи кредити, както и спрямо лица, за които има сигнали, че притежават финансови ресурси с цел неправомерно влияние върху предстоящите избори за народни представители.
От вилната зона са изведени няколко души за изясняване на обстоятелствата в полицията. Местните хора отричат да участват в търговия с гласове, но споделят, че са чували, че актуалната цена за купен вот е около 50 евро.
На територията на шестте полицейски управления са изградени контролно-пропускателни пунктове за проверки на моторни превозни средства и граждани. Действията ще продължат през целия ден. При предишните акции бяха задържани трима души.
Последвайте ни