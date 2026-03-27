Снимка: БГНЕС
-
Финансов анализатор: Исканията на ресторантьорите са несъстоятелни
-
Как да избираме безопасни продукти за великденската трапеза
-
Кап. Димитър Димитров: Блокираните в Ормузкия пролив моряци трябва да получат нормални условия на труд
-
Спортни новини (26.03.2026 - късна)
-
Храненето в детските градини: Столичната община стартира пилотен проект за "кухня-майка"
-
Web Report 2026: Девето издание на конкурса за чиста журналистика на Dir.bg
Служебният министър на земеделието и храните увери, че тепърва ще се задълбочава контролът върху незаконния внос на пестициди
Гаранцията на държавата за безопасността на храните трябва да бъде задължение, от което няма абсолютно никакви отклонения. Това заяви служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов на съвместен брифинг с изпълнителния директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски във връзка с акция „Чиста храна“.
Христанов отбеляза, че целта на акцията е да върне ролята на държавата като гарант за качеството на продуктите на пазара.
Тонове опасно месо на пазара: Разкриха незаконни кланици в Кърджалийско
„Направихме над 1000 проверки. Контролираме цялата верига – границите, транспорта, придвижването на животни в страната, складовете, кланиците и търговските мрежи”, съобщи той и уточни, че се проверяват стотици обекти в цялата страна. По думите му придвижването на животни се следи стриктно, за да се пресекат незаконните практики и да се спре дезинформацията по темата, циркулираща в социалните мрежи.
Министърът подчерта, че ситуацията в Хасково е била „брутална”. „Там разкрихме неща, които ни стреснаха – стотици хиляди килограми храна с изтекъл срок на годност. Само за Хасково говорим за 150 тона храна, общо 126 акта и над 120 предписания”, каза той.
Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски представи конкретни данни за иззетите количества. По думите му общо 67 тона месо са спрени от продажба заради различни нарушения: изтекъл срок, липса на етикети на български, липса на документи, маркировка или проследимост, както и лошо съхранение.
От тези количества 50,74 тона са открити в област Хасково, 9,21 тона в Димитровград, а 24,69 тона месо без проследимост са спрени във Варна. Д-р Мавровски обяви още, че на границите се извършва подмяна на дезинфектантите като част от засилените мерки за сигурност.
По отношение на млечните продукти най-фрапиращи нарушения са открити при маслото. „Вносът е от Украйна, няма как да се установи проследимостта”, обясни д-р Мавровски и увери, че стоката ще бъде унищожена.
Христанов и Мавровски обявиха, че от днес стартират масирани проверки във връзка с наближаващия Великден. „Вече имаме набелязан план как да действаме”, подчерта шефът на БАБХ.
Министър Христанов допълни, че контролът ще се затяга и по отношение на незаконния внос на пестициди, както и при крайните оператори на храни – столове, кухни, училища и детски градини. „Натъкваме се на схема, за която гражданите отдавна подозираха. Между 200 и 400 хиляди семейства са засегнати”, заключи той.
Редактор: Цветина Петкова
