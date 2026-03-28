Балетът и западните танци са забранени в Иран. Жените в ислямската република нямат право да танцуват пред публика. Не могат да го правят дори пред семействата си. Една ирано-американска балерина мечтае да възроди балетното изкуство в страната отпреди ислямската революция. Тара Гасемия преподава онлайн от Калифорния на момичета в Иран, които свалят хиджаба и обуват палците в домовете си. С нея разговаря Йоана Георгиева.

Тара Гасемия е плод на любовта между иранец и американка. Баща ѝ заминава за страната на неограничените възможности, за да учи за инженер малко преди Ислямската революция. И остава в Съединените щати, където започва бизнес с автокъща.

"Майка ми много обичаше историята на запознанството им - тя отишла в автокъщата му да си купи кола, а той в крайна сметка ѝ продал една. После излезли на среща и се влюбили веднага. Баща ми е ходил в Иран само веднъж, откакто се е преместил тук. Винаги съм била по-силно свързана с иранските си корени. Слава Богу, че живея в Калифорния — тук има огромна иранска общност", разказва Тара Гасемия.

Била дете, когато се случва атентатът на 11 септември в Ню Йорк, разказва, че се сблъскала с расизъм. Като малка дори я наричали „терористката Тара“ — уж на шега. Затова отчасти не говорела фарси, но го учи в момента.

"Мисля, че родителите ми останаха в Америка, защото майка ми беше оттук, имаше много роднини тук, баща ми беше успешен. Така че нямаше нужда да се връщаме в Иран. Освен това започнах да танцувам от много малка. Баща ми беше наясно с режима —нямаше как да следвам мечтите си в Иран", допълва балерината.

Иран арестува две млади жени, танцували на площад

Тара е първата ирано-американска прима балерина и сега мечтае да върне правото на всички момичета в Иран да танцуват. Тя разказва, че има 12 ученички в Иран. Преподава им онлайн, тайно уроци по балет, много от тях са в Техеран.

"Чувала съм се само с една от тях след последното прекъсване на интернета там. И се моля те да са добре. Успявала съм да говоря с тях от време на време, но те танцуват в хола си или в мазета. И дори това вече не е безопасно. Една от тях, по време на 12-дневната война между Израел и Иран, е била в Техеран и ми каза, че когато е чула бомбардировките, просто е взела палците си и телефона си и е казала: „Готова съм. Това е всичко, от което имам нужда.“ Толкова са отдадени на изкуството", разказва Тара.

Снимка: Тара Гасемия, личен архив

Балерината с години получавала съобщения от танцьори в Иран. Свързала се с организация в Канада, наречена „Dancers of Iran“. Тя се свързала с нея и казала, че иска да преподава балет в Иран. Сега представлява балета в организацията.

"Започнах да ставам много рано сутрин, да ходя в студиото, защото тогава в Техеран е вечер, и да преподавам уроци по балет", казва Гасемия.

Хората, които искат да танцуват западни форми на танц в Иран го правят в нелегални школи. През 2023 г. млада двойка беше осъдена на 10 години затвор заради видео, в което танцуват на обществено място. Иранският съд смята, че действията им застрашават обществения ред и представляват публично насърчаване към разврат и проституция.

Заради танц: 10 години затвор за двойка от Иран (ВИДЕО)

"Една от ученичките ми каза, че в един момент е било частично позволено да се танцува само пред жени и с хиджаб. Но дори това е било забранено, защото се смята за твърде западно. Сега е напълно незаконно да се танцува балет. Знам, че има някои нелегални школи — дали чрез подкупи или чрез укриване — но не можеш да излизаш на сцена", разказва балерината.

Тара създава балетен спектакъл наречен „Бялото перо” ("The White feather"). В първото си действие разказва за Иранския национален балет преди 1979-та година, а във второто за трансформацията на момиче в зряла жена след революцията, която хвърля хиджаба си и разпалва в нацията зов за свобода.

Снимка: Тара Гасемия, личен архив

Балерината разказва, че в Иран е имало голяма национална балетна трупа в продължение на 20 години Основно между 1959 и 1979 г. Това е била най-голямата балетна компания в Близкия изток.

"Моята цел е да възстановя национална балетна трупа в Иран и да обучавам преподаватели в страната. Но честно казано, единственият начин това да стане е пълното премахване на този режим. Не знам друга страна в съвременната история, която да се е борила толкова упорито за основни човешки права и да е жертвала толкова много. Танцът е част от нашата култура. Това е рождено право", смята тя.

По време на едно от представленията тя кани бивши членове на националния балет в Иран да излязат на сцената, за да направят своя последен поклон. Тогава присъстват и синът на последния ирански шах – Реза Пахлави и майка му.

"Говорихме за балета – те много го харесаха, и доколкото си спомням, обсъдихме всичко, което Реза Пахлави вече правеше по онова време, за да установи светска демокрация в Иран. Той каза, че не се опитва да дойде и да стане лидер на Иран. По-скоро чувства, че е негово наследствен дълг да помогне като предходен лидер. Спомням си също, че тогава каза, че иска да създаде избирателна система за хората в Иран. Затова и днес го подкрепям – защото още през 2024 г. чух това, което казва и сега. Вярвам, че той е човек на думата си, че е морален и много добър. Аз му казах: добре, в деня, в който това се случи, аз ще бъда художествен директор на Иранския национален балет и ще сложа първите балетни обувки на сцената в зала „Рудаки“ след 47 години. А той ми каза: „Абсолютно – ти си балерината на Иран.“

Тара е майка на две деца, а с мъжа ѝ Виктор Луиз са партньори не само в живота, но и на сцената.

"Със съпруга ми сме страхотен екип. Партньори сме както на сцената, така и извън нея. Работим много добре заедно. Мисля, че това да съм майка ме направи по-добър артист. Балетът е една от най-големите ми любови – освен съпруга и децата ми. Голямо предизвикателство е, но винаги казвам: където има желание, има и начин. Без съпруга ми обаче би било почти невъзможно. Благодарна съм за него."

Снимка: Тара Гасемия, личен архив