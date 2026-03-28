Не виждам никакви възможности за коалиция с ГЕРБ и ДПС-Ново начало. Ние ги свалихме от власт заради корупция. Правителството на Желязков обслужваше олигархичните интереси в България и това нещо ставаше с корупционни схеми, заяви в ефира Атанас Атанасов от ПП-ДБ в ефира на "Събуди се" по NOVA.

"Аз смятам, че трябва да се търсят 160 гласа, независимо от конструкцията на парламента, за събедна реформа. По тази тема вратата към ГЕРБ не е затворена", каза Атанасов.

Заплати и пенсии: Какво планират кандидатите за власт?

"Основната идея на конституционната реформа беше да променим съдебната система. Ние направихме необходимите промени. Домовата книга не беше наша иновация. Тя беше предложена от тогавашните ни партньори – ГЕРБ-СДС и ДПС-Ново начало", така коментира Атанас Атанасов конституционните промени от 2023 г.

"Ние се борим за солидно присъствие в следващия парламент. Борим се за мнозинство, което да промени България", даде заявка той.

Николай Денков: Готови сме да гласуваме за нови състави на Инспекторат и ВСС с Радев

"Виждам, че социологията дава преднина на "Прогресивна България". Аз съм много скептичен дали бихме могли да работим с Румен Радев. Коалицията е продукт на червената олигархия. Той говори с клишета, заклеймява, но не назовава нещата с истинските им имена. Ние свалихме олигархията. Той с коя олигархия ще се бори", така коментира появата на новия политически субект на президента Румен Радев (2017-2026).

"Аз имам определени критики към правителството на Гюров, но по отношение на вътрешния министър го поздравявам. Най-разпространеното престъпление у нас е купуването на гласове. 50 евро е средната цена на купения вот в кв. "Максуда" във Варна", добави още Атанасов.

Повече гледайте във видеото

Редактор: Никола Тунев