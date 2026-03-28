Няма юридическа пречка за назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер, независимо от изхода на делото му пред Съд на Европейския съюз. Това заяви служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов в публикация във Facebook.

По думите му към момента на назначаването си Гюров е бил подуправител на Българска народна банка, което го прави част от т.нар. „домова книга“ - кръгът от лица, измежду които може да бъде избран служебен премиер. С назначаването му на този пост правомощията му в БНБ се прекратяват автоматично по силата на закона, без да е необходимо подаване на оставка.

По-рано този месец генералният адвокат към Съд на Европейския съюз публикува заключение по делото, свързано с изискванията към ръководството на БНБ.

Янкулов определи обществените реакции по казуса като преувеличени и добави, че „наблюдаваме скеч, в който политически лидери се опитват да тълкуват сложни юридически текстове“. Според него твърденията, че становището на генералния адвокат поставя под въпрос легитимността на Гюров като премиер, са „пълно скъсване с действителността“.

Той подчерта, че Народното събрание вече е отчело този правен ефект, като е приело, че мандатът на Гюров като подуправител на БНБ се прекратява с назначаването му за служебен министър-председател.

Според Янкулов по-същественият въпрос е как и от кой орган е установена предполагаемата несъвместимост, послужила като основание за отстраняването на Гюров от БНБ. Той отбелязва, че решението на Управителния съвет на централната банка е било взето бързо и без да бъде дадена възможност за защита.

Министърът коментира и заключението на генералния адвокат към Съд на Европейския съюз, в което се поставя под въпрос дали притежаването на минимален дял в дружество изобщо представлява основание за несъвместимост според българското законодателство.

По думите му въпросната несъвместимост е установена от вече закритата антикорупционна комисия, която той определи като структура, създала „шум и разочарование“ и прилагала закона избирателно.

Случаят с Гюров се отнася до притежание на 2% дялово участие в търговско дружество и участие в две сдружения с нестопанска цел. Според защитата му той своевременно е предприел действия за прекратяване на тези участия.

