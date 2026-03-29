Министерството на отбраната на САЩ се подготвя за седмици на наземни операции в Иран, пише в. "Вашингтон пост", цитиран от "Ройтерс" и "Франс прес".

Американският всекидневник цитира представители на администрацията на президента Доналд Тръмп. Те подчертали, че се предвижда не пълномащабно нахлуване в Иран, а отделни операции на специалните части и други войници.

Според "Вашингтон пост" вчера не е било ясно дали президентът Тръмп възнамерява да одобри плановете на Пентагона изцяло или частично. Но ако Тръмп го направи, това би поставило началото на нов етап от войната, който е възможно да бъде значително по-опасен за американските войски, отколкото първите четири седмици след нейното начало, коментира изданието.

Статията бе публикувана, след като САЩ разположиха в Близкия изток допълнителни военни сили, включително морски пехотинци.

