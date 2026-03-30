Десетки полети от и до истанбулското международно летище „Сабиха Гьокчен“ са пренасочени към други еърпорти или са напълно отменени заради силен дъжд, обхващащ района на Истанбул, предава ТРТ Хабер.

По информация на медията много от самолетите са били принудени да кръжат в небето дълго време и са пренасочени към летище „Истанбул“ и други близки.

Заради лошите метеорологични условия от управата на „Сабиха Гьокчен“ обявиха, че е взето решение всички полети през днешния ден да бъдат отменени. Турската авиокомпания „А джет“ (AJet) съобщи, че решението засяга 51 нейни полета. В съобщение авиокомпания „Пегасус" (Pegasus) посочва, че 76 нейни полета са отменени по същата причина.

