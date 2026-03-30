Българските грации - на Световната купа по художествена гимнастика в София. 

На първия финал за деня – този на обръч, Стилияна Николова остана на крачка от отличията и зае четвърта позиция в крайното класиране. Българската гимнастичка, която влезе във финала с надежди за медал, получи оценка от 29.300 точки.

Златното отличие на обръч спечели представителката на Украйна Таисия Онофричук, участваща под неутрален флаг, с резултат от 30.400 точки. Втора се нареди София Илтерякова (29.700), а бронзът отиде при представителката на Италия София Рафаели (29.600). В топ 8 на този уред влязоха още Рин Кейс от САЩ, Алина Харнаско (участваща под неутрален флаг) и представителките на Израел Мейтал Марян Сумкин и Даниела Муниц.

Програмата за финалите в понеделник, 30 март, започnа в 12:30 ч. със съчетанието на Стилияна Николова на обръч. Веднага след това - от 13:10 до 13:45 ч., тя ще се бори за медал и на топка. Първият финал за ансамбъла на пет топки е насрочен за 13:50 ч. След пауза, от 15:00 ч. започва финалът на бухалки, в който ще участват Стилияна Николова и Ева Брезалиева. Двете ще представят съчетанията си и на лента между 15:40 и 16:15 ч. Състезателният ден завършва с втория финал на ансамбъла – на три обръча и два чифта бухалки, който ще се проведе от 16:20 до 17:05 ч.

Припомняме, че българските гимнастички спечелиха два медала в многобоя на Световната купа, която се провежда в зала „Арена 8888 София”. Стилияна Николова завоюва сребърното отличие в индивидуалния многобой за трета поредна година. През 2023 г. тя беше шампионка в София. При ансамблите изпуснат обръч изпрати българския състав от първо на трето място в крайното класиране за многобоя. Златото там е за отбора на Русия, който участва с неутрален статут, а бронзът е за Германия. Ева Брезалиева завърши на шеста позиция в многобоя.

Според международния съдия Християна Тодорова гимнастичките ни са много по-добри от миналата година и в съчетанията им отново се вижда почеркът на Весела Димитрова. „Мога да кажа, че са много по-добри от миналата година и че отново виждаме почерка на Весела Димитрова. Смятам, че при безгрешна игра ние можем да се борим за световна титла”, коментира Тодорова. Тя отбеляза, че конкуренцията става все по-голяма с всяка година както в индивидуалното, така и при ансамблите.

