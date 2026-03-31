Започна акция за почистване на графити в София. Пребоядисването и използването на вода под налягане са част от вариантите, които се прилагат при премахването им. Кой обаче има право да рисува върху фасадите на сградите и какви са глобите за нарушителите.

Вече 15 години, изкуството на Константин Кръстев други художници на графити намира израз по стените на столицата. „Спреят е само инструментът, с който ние боравим. Искаме да покажем, че графитите всъщност могат да красят пространствата”, казва той. В поредна спирка на творчеството им се превръща подлезът на улица „Александър Жендов”. Тук Константин оставя своя отпечатък с графита на императорския тамарин. „От едната ни страна е джунглата, от другата страна са морските обитатели. Една своеобразно енциклопедия, така че хората, които минават оттук, да се припознаят в животните и природата”, споделя той.

Кое обаче наричаме улично изкуство и кое вандалска проява, остава субективно.

Дали графит може да намери място по стените, решава кметът или главният архитект. При липса на такова разрешение нарушителите се санкционират. И ако полицията съставя актове, то общината е тази, която може да глобява вандалите. „Глобата може да варира от 200 до 500 евро. В различните столици имат много по-строго законодателство за извършителите”, казва зам.-кметът по сигурността Лъчезар Милушев.



В опит стените на сградите да върнат автентичността си, Столичната община започна с чистенето на графити. С акцент върху обществените фасади, защото процедурата за жилищните се оказва трудна. "Уведомяваме собствениците, когато имаме намерение да заличим графит. Етажната собственост също има отговорност по поддържането на фасадата”, казва Милушев.



Пред NOVA, столичният кмет Васил Терзиев обяви, че бюджетът за почистване на графити не е голям. На въпроса битка с вятърни мелници ли е почистването на вандалските драсканици той отговори: „Те ще продължат да драскат, ние ще продължим да чистим, ще ги хващаме и глобяваме. В един момент ще разберат, че това не е начинът, по който да се изразяват, вандализирайки градското пространство”.

Статистика за глобените нарушители, рисували незаконно по градските фасади, засега не се води.