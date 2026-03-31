Председателят на народното събрание Рая Назарян ще участва във втората парламентарна Среща на върха в Украйна. Сред основните обсъждани теми ще бъдат хуманитарните предизвикателства, причинени от продължаващата военна агресия.

Очаква се обект на разговори да бъдат и хуманитарните предизвикателства, причинени от продължаващата военна агресия както и енергийната сигурност в контекста на атаките срещу критичната инфраструктура на Украйна.

Преди откриването на форума участниците в Срещата на върха ще се преклонят пред паметта на невинните жертви от клането в Буча на възпоменателна церемония в църквата „Свети Андрей“. В програмата на посещението на Назарян са предвидени и срещи във Върховната рада на Украйна в Киев.





