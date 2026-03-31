Израелската армия съобщи днес, че противовъздушната ѝ отбрана реагира на ракети, изстреляни от Иран. Зазвучали са и сирени за въздушна тревога в Йерусалим. В съобщение в Telegram военните посочиха, че са идентифицирали изстрелването на ракети от Иран към територията на Израел.

Журналист на АФП съобщи, че над Йерусалим са се чули сирени и най-малко десет взрива. След като обяви, че системите за ПВО прихващат ракетите, израелската армия разреши на населението да напусне защитените помещения. Иранската държавна телевизия IRIB потвърди, че Техеран е нанесъл удари срещу Тел Авив.

Редактор: Дарина Методиева