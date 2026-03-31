Брокер на американския министър на отбраната Пит Хегсет се е опитал да направи мащабна инвестиция в големи компании от отбранителния сектор в седмиците преди американско-израелската атака срещу Иран. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на трима запознати с въпроса.

Главният говорител на Пентагона Шон Парнел заяви в X, че тази информация е „напълно невярна и измислена“ и поиска тя да бъде оттеглена. В публикацията на Financial Times се посочва, че брокерът на Хегсет в Morgan Stanley се е свързал през февруари с фонда BlackRock, за да извърши инвестиция в размер на няколко милиона долара във фирмата Defense Industrials Active, малко преди САЩ да започнат военни действия срещу Иран.

Инвестицията, обсъдена от брокера на Хегсет, в крайна сметка не се е осъществила, тъй като фондът, стартирал през май миналата година, все още не е бил достъпен за покупка от клиентите на Morgan Stanley. Изданието не посочва доколко брокерът е разполагал с правомощия да извършва инвестиции от името на Хегсет, нито дали Хегсет е знаел какво прави брокерът.

Твърденията за опит за инвестиция се появяват на фона на засиленото наблюдение върху сделките, сключвани на финансовите пазари и пазарите за прогнози в навечерието на важни политически решения на американския президент Доналд Тръмп.