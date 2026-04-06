За пръв път омбудсманът е толкова активна и предприема действия за защита на правото на глас на лицата с увреждания. Нормативната уредба сочи, че незрящото лице може да избере придружител при гласуване, като това може да бъде всяко едно лице с изключение на членове на СИК, застъпници и представители на политически сили. А може да бъде и човек, който го е придружил. Това каза Ивилина Алексиева, бивш председател на ЦИК, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Тя посочи, че когато има подпомагане при правото на вот, има и риск. Също така допълни, че сега е известно, че МС и ЦИК предприемат действия за осигуряване на аудиофалове, които да се използват от незрящи. По нейни думи няма да има затруднения при използването на предоставената възможност.

Жоро Пенчев от „Обединение за честни избори”, каза, че не може един придружител да помага на повече от две лица. Също така подчерта, че неграмотност не е причина за това някой да гласува с придружител.

Редактор: Цветина Петрова