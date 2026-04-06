Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков по проекта за изменение и допълнение на наредбата за формулата, по която да се изчислява сградната инсталация, публикуван за обществено обсъждане на 13 март 2026 г.

В позицията си омбудсманът подчертава, че основно право на клиентите на топлинна енергия е да заплащат за реално измерено и отчетено потребление в имотите си. Съгласно наредбата, количеството на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, може да бъде реално измерено.

В тази връзка омбудсманът посочва, че ако количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инспирация, може да бъде реално измерено, то логично е всички други варианти за определянето ѝ да отпаднат. Според Делчева предложените изменения на практика възпроизвеждат вече спряната от съда формула за изчисляване на топлинната енергия, отдавана от сградната инсталация, като са направени единствено технически уточнения в параметрите.

„Налице е формална промяна, без реално преодоляване на установените проблеми“, се посочва в становището. Делчева обръща внимание, че липсва убедителна обосновка за ключови елементи във формулата, включително за приравняването на коефициентите при различни видове вътрешни отоплителни инсталации, както и за начина на определяне на корекционните стойности. По думите ѝ това поставя под съмнение точността и справедливостта при разпределението на разходите между потребителите.

Омбудсманът подчертава още, че проектът не отчита в достатъчна степен ефекта от мерките за енергийна ефективност върху реалното потребление. „В този си вид предложенията не гарантират прозрачност и справедливо отчитане на индивидуалното потребление“, се казва още в позицията.

Като положителна стъпка се отчита предвиденото задължение за ежемесечно информиране на потребителите за използваните параметри при изчисленията, но според омбудсмана това не компенсира основните слабости на проекта.

В становището се настоява и за промяна в разпоредбите, които дават възможност – но не и задължение – на топлопреносните предприятия да намаляват мощността при подобрена енергийна ефективност на сградите, като тази мярка следва да бъде въведена като задължителна в интерес на гражданите.

В заключение Велислава Делчева подчертава, че промените, макар и належащи, са недостатъчни и не отговарят на очакванията за реална защита на потребителите, включително с оглед на практиката на Съда на Европейския съюз.

