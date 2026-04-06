Здравните власти в Гърция искат изкореняването на растението зукум в близост до училищата заради токсичността му, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема".

Според Националната организация за обществено здраве (ЕОДИ) вечнозеленият многогодишен храст с красиви бели, жълти, червени и розови цветове, който е особено разпространен в Средиземноморския регион, представлява сериозна опасност за здравето на децата.

Растението се среща навсякъде в Гърция - в дворове, по тротоари, паркове и обществени пространства. Според експерти обаче то е токсично. Неговите листа, цветове, стебла и сок съдържат силни токсични вещества, които могат да предизвикат неразположения като гадене и повръщане. Те обаче могат да станат причина и за сериозна сърдечна аритмия, като не са изключени и опасни реакции, включително спиране на сърдечната дейност и епилептични кризи.

Снимка: iStock

Токсичните вещества могат да навлязат в човешкия организъм през вдишване, през очите, през открити рани. Според ЕОДИ децата са особено уязвими заради по-малката си телесна маса и заради по-голямата вероятност да приближат храста. От организацията посочват, че в случаи на сериозно натравяне, състоянието на пострадалия може рязко да се влоши и да се наложи спешна медицинска намеса. ЕОДИ обръща специално внимание на пространствата, където има концентрация на деца като детски площадки, паркове, училища. Препоръката на здравните експерти е храстът да бъде изкоренен от подобни места, като съветът е зукумът да се премахне и от дворовете. До предприемането на подобни мерки ЕОДИ настоява местата със зукуми да бъдат оградени и да има специални указания, че растението е токсично. От министерството на здравеопазването са взели предвид указанията на ЕОДИ и са изпратили препоръка до училищата да бъдат предприети мерки за премахването на храстите, съобщава в информация по темата изданието "Нюз ин".

Специалисти геоинжинери обаче алармират, че премахването на подобно растение, което е характерно за региона, би нанесло огромни екологични и финанови вреди. Данните показват, че въпреки точкичността си, случаите на натряване са изключително малко - едва 4 на сто на 22 000 души годишно, посочва изданието.

