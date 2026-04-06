Никое живо същество няма да бъде толкова далеч от Земята, колкото астронавтите от "Артемис II" ще бъдат тази нощ. Те са на път да поставят нов рекорд, когато прелетят покрай Луната, а след това ще се отправят обратно към планетата ни. Четиримата астронавти ще подобрят рекорда за разстояние, поставен от "Аполо 13" през 70-те години на миналия век. Тогава екипажът се отдалечава на 400 171 километра от Земята. Сега обаче "Артемис II" ще премине на 8047 километра отвъд Луната - с почти 6500 километра повече от "Аполо".

Очаква се корабът да е зад Луната в 01:47 часа тази нощ българско време. Тогава за 40 минути четиримата астронавти ще останат напълно сами в тъмнината на космоса - лазерните и радиосигналите, чрез които разговарят с центъра в Хюстън, ще бъдат прекъснати.

"Здравейте, Рийд, Виктор, Кристина и Джереми. Обажда се астронавтът от "Аполо 16", Чарли Дюк". Екипажът на лунната мисия "Артемис II" се събуди на петия ден от пътуването си в капсулата "Орион" с поздрав от един от известните им предшественици, пътували до Луната.



"Джон Йънг и аз кацнахме на Луната през 1972 г. в лунния модул, който нарекохме "Орион". Радвам се да видя различен вид "Орион", който помага за връщането на хората на Луната", заяви астронавтът от "Аполо 16".

В момента "Артемис II" е много по-близо до Луната, отколкото до Земята. Корабът официално влезе в лунната сфера на влияние - където притеглянето на лунната гравитация е по-силно от земното. Екипажът ще използва това гравитационно притягане, за да ускори "Орион" около Луната и да го насочи по курс към родната планета. Но преди това пътуване към дома, екипажът ще започне историческото си прелитане и наблюдение на Луната. На 6-ия ден от полета, "Орион" ще се приближи най-много до Луната и ще достигне максималното си разстояние от земята.

"Това ще насочва наблюденията на екипажа по време на прелитането. И така, това, което виждате тук, е това, което екипажът ще наблюдава през цялото време на прелитането", обясни експерт.

Мисията ще отведе екипажа по-дълбоко в космоса, отколкото всеки човек е пътувал досега, а астронавтите ще видят впечатляващи изображения на Луната, включително региони, които никой човек досега не е виждал.

Редактор: Станимира Шикова