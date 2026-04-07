Това заяви премиерът Виктор Орбан
Унгария постави газопровода, който пресича сръбската граница, под военна защита, заяви премиерът Виктор Орбан. Това става дни преди ключовите избори през уикенда и днешното официално посещение в Унгария на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.
Вчера Орбан пътува до южната граница на Унгария със Сърбия, след като Белград обяви, че са били открити „взривни вещества с опустошителна сила“ близо до „Турски поток“, който пренася руски природен газ до Унгария.
Опозицията обяви, че това е инсценировка, целяща да повлияе на изборите, в които според социолозите Орбан изостава значително.
