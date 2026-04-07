Пети ден няма и следа от 79-годишна жена от казанлъшкото село Ръжена. В издирването ѝ участват планински спасители със специално обучени кучета.

Тинка Манова за последно е видяна да се разхожда в края на селото на охранителни камери. Доброволци и спасители призовават за повече информация от полицията и координиране на спасителната операция.

"Притесненията са, че все още няма абсолютно никакви следи от жената", казва Неделчо Ничев от Планинска спасителна служба. "Имаме група за спасяване с кучета и ще предприемем обход на други потенциални райони, които все още не са обходени. Надяваме се днес да успеем да помогнем", добави той.

"Толкова дни без лекарства и храна, ако не е някъде в някоя къща - не знам", каза синът на изчезналата Райко Манов.

Редактор: Никола Тунев