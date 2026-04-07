Руски обстрел на южния украински град Херсон е отнел живота на трима местни жители и е ранил още седем души, съобщи регионален представител.

„Тези атаки отнеха живота на трима възрастни жители на Херсон. Още четири жени и трима мъже бяха ранени”, написа ръководителят на регионалната военна администрация в изявление в социалните мрежи.

Размяна на въздушни удари между Русия и Украйна, има загинали и от двете страни

