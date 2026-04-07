Вашингтон ще работи с всеки, който спечели изборите в Унгария. Това заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс по време на официалното си посещение в Будапеща, предава „Ройтерс”. Ванс пристигна в страната само дни преди парламентарния вот.

„Премиерът Виктор Орбан проправи пътя в областта на енергийната сигурност и независимост. Европейските лидери, които се борят с енергийната криза, просто трябваше да последват примера, даден от унгарския премиер”, каза Ванс по време на съвместна пресконференция, цитиран от унгарската агенция МТИ.

Вицепрезидентът на САЩ подчерта, че Вашингтон иска Европа да бъде успешна, енергията да бъде достъпна за европейските семейства, а континентът да постигне енергийна независимост или дори да има доминираща роля на пазара.

Ванс посочи още, че работи в подкрепа на Орбан преди предстоящите парламентарни избори.

„Разбира се, не очаквам народът на Унгария да се вслуша във вицепрезидента на САЩ – това не е основната причина, поради която съм тук. Исках обаче да изпратя сигнал до всички, особено до бюрократите в Брюксел, които направиха всичко възможно, за да потиснат народа на Унгария, защото не харесват лидера, който всъщност се застъпи за него”, заяви Ванс.

