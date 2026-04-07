Пет експлозии бяха чути във вторник вечерта в центъра на Багдад, където се намира американското посолство, съобщиха журналисти на АФП Телевизия.

От началото на американско-израелската война срещу Иран посолството и американският дипломатически и логистичен център на летището в Багдад са обстрелвани многократно с ракети и дронове, изстрелвани от проирански въоръжени групировки. По-голямата част от снарядите са прихванати от системите за противовъздушна отбрана.

