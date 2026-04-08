В България ядем все повече яйца през последните години. Според Националната статистика годишната консумация на 1 човек се е увеличила с близо 10 яйца само за 3 години. Така през миналата година българинът е изял средно 169 яйца, което на практика представлява по 1 яйце на всеки два дни.

А ако разгледаме годината в детайли, най-голямо потребление, логично, ще открием именно в периода, в който се намираме в момента – между месеците април и юни, когато празнуваме Великден.

Какъв е пътят на яйцето и защо цената му расте в магазина

Всъщност яйцата които произвеждаме у нас са предостатъчно, за да задоволят нуждите на родния пазар, но въпреки това, се прибягва и до внос. През последните няколко години, макар и с не особено много, производството се свива. През 2024 г., последната година с обобщени от земеделското министерство данни, у нас са произведени 1,16 милиарда яйца. Около 80% от тях са били предназначени за консумация, а останалите са заминали към люпилните.

Това количество ни нарежда на 15-то място по производство сред всички държави членки. 1% от произведените в Европейския съюз яйца са български. Най-големите производители пък са Франция, Испания, Германия и Италия – с между 16 и 13% дял, а петата позиция е за Полша, където процентите вече падат под 10.

Ако попаднем на чужди яйца в магазина, най-голяма е вероятността те да са украински. Над половината от вноса пристига оттам. Близо 1/4 от чуждите яйца са румънски, 11% са от Латвия, 5% - от Полша и 4% - от Гърция. Това са основните вносители за България, но количеството не е голямо. Според предварителни данни на Министерството на земеделието за 2025 г., то се равнява на около 1/10 от това, което ние произвеждаме - спад с 45% в сравнение с вноса година по-рано.

Износът обаче се е увеличил, през последната година - двойно. Изнесеното количество през 2025 г. е равно на половината произведено у нас година по-рано. Основната дестинация е Гърция - 1/4 от износа ни е по гръцките щандове. Следват Италия, Полша и Румъния, а към всички останали държави, за които изнасяме, заминават под 10% от напусналата страната ни продукция.

Но как вървят цените? Според Системата за агропазарна информация, към 1 април цената на дребно на 1 яйце у нас, е била 31 цента. Поскъпването е със 7% за 1 месец и с 11% за 1 година. Цена, която въпреки това, е под средната за Европейския съюз.