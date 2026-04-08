Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов и водачът на листата в 1 МИР – Благоевград Цвета Рангелова представиха в студиото на „Здравей, България“ приоритетите на партията преди изборите на 19-и април. Те заявиха, че основната цел на формацията е изграждането на силно, независимо българско правителство, което да отстоява националния интерес, без да се подчинява на външен натиск.

Костадинов посочи, че в момента българският политически елит избягва да формира ясна геополитическа позиция, а липсата на лидерство предизвиква страх сред населението. „Нашата страна няма своя оценка за случващото се около нас. Войните и конфликти в съседство показват колко важно е да имаме независима политика“, заяви той.

По въпроса за възможни съюзи след изборите, Костадинов уточни, че „Възраждане“ не би преговаряла с ГЕРБ и ДПС, но е готова на диалог с победителя на вота при условие, че не се отстъпва от принципите на партията. „Ако победителят ни потърси, можем да разговаряме, но само при запазване на нашите позиции“, добави лидерът.

Една от ключовите теми за „Възраждане“ е връщането на българския лев. Костадинов аргументира това с негативните последствия от въвеждането на еврото – инфлация, обедняване на населението и зависимост от Европейската централна банка. „Влязохме в еврозоната с манипулирани данни за бюджета. България може и трябва да има собствена стабилна валута“, каза той.

Рангелова обърна внимание на съдебната реформа като друг приоритет. Според нея сегашният Висш съдебен съвет е компрометиран и трябва да бъде сменен. Тя подчерта необходимостта кандидатите за висши съдебни позиции да бъдат независими и експертни, без връзки с парламентарни партии или политическите елити.

По темата за миграцията, Костадинов и Рангелова заявиха, че е необходим строг контрол, като отбелязаха, че голяма част от хората, влизащи в страната, имат сериозни присъди и представляват риск за националната сигурност. „Ние сме поискали информация от МВР, но не сме я получили. Важно е да знаем колко и какви хора идват в България“, каза лидерът.

В областта на икономиката лидерът на „Възраждане“ даде примери за успешни независими държави, които могат да послужат за модел – Сингапур, Южна Корея, Япония, Швейцария и Норвегия. Според него България има исторически опит да бъде независима и да има собствена стабилна валута, като златният лев от началото на ХХ век.

Костадинов и Рангелова подчертаха, че основната цел на партията е създаване на независима България със силна икономика и висок стандарт на живот за гражданите. „Това може да го гарантира само едно истински българско правителство - независимо и решително“, заявиха те.

