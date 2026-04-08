Експлозии бяха чути тази сутрин в столицата на Бахрейн - Манама, броени часове след обявяването на двуседмично примирие между САЩ и Иран, предаде „Франс прес“.

„Спешните служби потушиха пожар в съоръжение, избухнал вследствие на иранска агресия“, съобщи Министерството на вътрешните работи на Бахрейн в социалната мрежа X. Министерството уточни, че няма данни за пострадали.

Военните в Кувейт съобщиха, че са отговорили на „масивна вълна“ от атаки с дронове, насочени срещу петролни и енергийни съоръжения въпреки обявеното прекратяване на огъня, предаде „Асошиейтед прес“.

Унищожени са 31 дрона, които са атакували богатата на нефт страна от 8 ч. сутринта днес. Атаките са нанесли значителни щети на петролни и енергийни съоръжения, както и на съоръжения за обезсоляване на вода.

Освен Кувейт, Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщиха този следобед, че противовъздушната им отбрана е открила огън по настъпващ ирански ракетен обстрел. ОАЕ не дадоха подробности за мястото, където е била извършена атаката.

По-рано днес депутатът от ливанската шиитска групировка „Хизбула“ Ибрахим ал Мусауи предупреди, че ще има ответни действия от страна на Иран и неговите съюзници, ако Израел „не спази примирието“. Коментарът му пред ливанския телевизионен канал „Ал-Джадид“ е първият от страна на военната групировка в Ливан, след като САЩ и Иран постигнаха споразумение за примирие с посредничеството на Пакистан.

Подкрепяната от Иран военна групировка „Хизбула“ се включи в конфликта в Близкия изток, след като на 2 март изстреля ракети към Израел в знак на солидарност с Техеран. „Хизбула“ не е издала официално изявление от началото на примирието, но също така все още не е поела отговорност за никакви удари срещу Израел.

По-късно стана ясно, че Ливан е бил подложен на най-тежките израелски бомбардировки от началото на войната между „Хизбула“ и Израел миналия месец, предаде "Ройтерс", като се позова на източник от ливанските сили за сигурност. Няколко последователни бомбени експлозии разтърсиха столицата Бейрут и в небето се издигна дим. При един от ударите срещу гъстонаселен квартал са били убити най-малко 12 души, заяви източник от ливанските сили за сигурност. Израелските въоръжени сили заявиха, че са нанесли най-сериозните удари срещу „Хизбула“ от началото на войната и че са поразили инфраструктура на военната групировка в сърцето на цивилни райони в цялата страна. Ударите в Ливан продължиха часове след обявяването на споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, посочва ДПА.

Междувременно израелската армия потвърди днес, че е преустановила ударите срещу цели в Иран след обявяването на споразумението за спиране на огъня с Техеран, предаде ДПА. „В съответствие с указанията на политическото ръководство, Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) прекратиха огъня в операцията срещу Иран“, заявиха от армията. ЦАХАЛ добавиха, че са „напълно готови да реагират с отбранителни действия срещу всяко нарушение“.

През нощта, след обявяването на двуседмичното прекратяване на огъня, обаче продължи ракетният обстрел от Иран срещу Израел, а израелската армия заяви, че е нанесла удари по „ракети и пускови установки“ в Иран.

Израел: Спирането на огъня не включва Ливан

Израел заяви, че продължава военните операции срещу военното движение „Хизбула“, като посочи, че Ливан не е част от споразумението за прекратяване на огъня. По-рано премиерът на Пакистан, Шехбаз Шариф, написа в X, че споразумението се отнася и за Ливан. Пакистан, Франция и Египет, които помогнаха за сключването на споразумението, заявиха днес, че Ливан трябва да бъде включен в него.

