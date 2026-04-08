Пореден ден на акции срещу купения и манипулиран вот в няколко краища на страната.

Петима души са задържани при операция за противодействие на изборните престъпления в Хасковско.

Директорът на ОД на МВР-Хасково Мирослав Христов поясни, че акции се провеждат от 18 март. „През последното денонощие на територията на областта за задържани петима, образувани са пет досъдебни производства. Установени са списъци с имена и парични суми срещу тях“, съобщи той.

Андрей Гюров: 223 души са задържани за купуване на гласове, това е почти един парламент

По думите му в проверките участват служители на няколко подразделения на полицията - охранителна, икономическа, жандармерията. „21 лица са задържани от началото на спецоперацията. Образувани са общо 16 досъдебни производства. Постъпилите сигнали за купен вот са 52. За справка - преди изборите през октомври 2024 г. са били образувани 3 производства с пет задържани. Предупредителните протоколи са 116 до момента, а тогава са били 51. От 40 до 75 евро са сумите, предлагани за купени гласове“, съобщи Христов.

По негови данни в Харманли са установени списъци с имена на лица и парични суми срещу тях, собственост на 51-годишен мъж. Става дума за човек без трудова дейност. Задържаните са от общините Хасково, Димитровград и Ивайловград, като част от лицата се занимават с лихварство, а има и криминално проявен за грабежи. Данните на полицията показват, че срещу опростяване на заеми и вересии граждани се склоняват да гласуват за определена политическа партия.

Мащабна акция на полицията и жандармерията се провежда и в Русенско срещу купуването на гласове и конвенционалната престъпност. Операцията е започнала рано тази сутрин, като още преди 6 часа са били изградени контролно-пропускателни пунктове в няколко квартала на Русе и в извънградски райони. По информация на полицията действия се извършват и в град Ветово - район, който традиционно попада във фокуса на подобни операции преди избори. Очаква повече информация да бъде оповестена по-късно през деня. По време на проверките жители на квартали, известни в миналото с подобни практики, заявиха, че търговията с гласове вече не се наблюдава.

Очаква се в района да пристигнат социалният министър, главният секретар на МВР и заместник-министърът на правосъдието.

При акции на жандармерията и полицията в Пазарджишко са задържани 14 души. От полицията уточниха пред NOVA, че усилията са насочени към противодействие на престъпността и гарантиране на честността на изборния процес. За да бъде обхванат целия регион, в подкрепа на местните полицаи са се включили и мобилни екипи на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив. Съвместно с представители на други държавни контролни органи, полицаите са инспектирали общо 73 обекта, множество лица и превозни средства. Под лупа са поставени финансови дружества, заложни къщи и различни търговски обекти. По време на масовите проверки са съставени 12 акта и 225 фиша. Това потвърди говорителят на ОДМВР- Пазарджик Мирослав Стоянов. Той допълни, че полицаите са успели да установят и авторите на две кражби - едната от офис, а другата от частно жилище.

В хода на проверките органите на реда са се натъкнали на 7 души, които до момента са били обявени за издирване.

Мащабна полицейска операция е проведена рано тази сутрин и на територията на област Плевен, съобщи във Facebook изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

В хода на акцията са проверени общо 320 души, като са установени множество нарушения и данни за извършени престъпления. За изборни нарушения са съставени 12 протокола.

Най-тежките установени нарушения са открити в населените места Буковлък и Кнежа, където органите на реда са намерили 3200 евро и 340 паунда, както и списъци с имена и конкретни суми срещу тях. По думите на Кандев това е сериозен сигнал за организирани опити за влияние върху вота.