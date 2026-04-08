Петима задържани при операция за противодействие на изборните престъпления в Хасковско.

Директорът на ОД на МВР-Хасково Мирослав Христов поясни, че акции се провеждат от 18 март. „През последното денонощие на територията на областта за задържани петима, образувани са пет досъдебни производства. Установени са списъци с имена и парични суми срещу тях“, съобщи той.

По думите му в проверките участват служители на няколко подразделения на полицията - охранителна, икономическа, жандармерията. „21 лица са задържани от началото на спецоперацията. Образувани са общо 16 досъдебни производства. Постъпилите сигнали за купен вот са 52. За справка преди изборите през октомври 2024 г. са били образувани 3 производства с пет задържани. Предупредителните протоколи са 116 до момента, а тогава са били 51. От 40 до 75 евро са сумите, предлагани за купени гласове“, съобщи Христов.

Според него в Харманли са установени списъци с имена на лица и парични суми срещу тях, собственост на 51-годишен мъж. Става дума за човек без трудова дейност. Задържаните са от общините Хасково, Димитровград и Ивайловград, като част от лицата се занимават с лихварство, а има и криминално проявен за грабежи. А данните на полицията показват, че срещу опростяване на заеми и версии граждани се склоняват да гласуват за определена политическа партия.