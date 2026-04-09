Велики четвъртък е. В средата на страстната седмица дните стават все по-тежки и тъжни за християните - защото предстоят мъките и кръстната смърт на Иисус Христос.

Днес църквата припомня за Тайната вечеря, на която Спасителят установява Тайнството евхаристия - или светата литургия, като причастява апостолите. След вечерята те отиват в Гетсиманската градина, където Христос се молил до идването на неговия предател Юда.

На Велики четвъртък в храмовете се четат дванадесетте евангелски откъса, които разказват за Христовите страдания. На този ден духовниците изнасят кръста от олтара, което символизира носенето му от Христос към Голгота.

