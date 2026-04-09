Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че иранският преговорен екип погрешно е приел, че договореното между САЩ и Иран спиране на огъня обхваща и бойните действия в Ливан. По думите му Вашингтон никога не е давал подобно обещание.

„Мисля, че това се дължи на напълно допустимо недоразумение. Предполагам, че иранците са си помислили, че прекратяването на огъня се отнася и за Ливан, но това не е така“, каза Ванс пред журналисти при заминаването си от Будапеща.

Според него американската позиция е била примирието да се отнася единствено до Иран и съюзниците на САЩ, сред които Израел и арабските държави от Залива. Изявлението му обаче противоречи на думите на пакистанския премиер Шехбаз Шариф, който е сред основните посредници в преговорите между Вашингтон и Техеран и твърди, че договореността включва и ливанския фронт.

Ванс все пак посочи, че Израел е дал сигнали за по-умерено поведение в Ливан. По думите му израелското правителство е обещало да прояви по-голяма сдържаност, за да не бъдат провалени преговорите. Той не даде повече подробности.

Въпреки обявеното примирие, вчера Ливан беше подложен на най-масираните бомбардировки от началото на войната. Израелската армия продължи операцията си срещу подкрепяното от Иран шиитско движение ''Хизбула'', което се включи в конфликта на страната на Техеран след съвместната американско-израелска атака срещу Иран на 28 февруари.

На този фон иранската морска и пристанищна администрация предупреди корабите да преминават през Ормузкия проток само след предварително съгласуване с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Според властите съществува опасност в стратегическия воден път да има мини, останали след няколкоседмичните бойни действия.

Държавните медии в Иран съобщиха още, че Техеран отново временно е ограничил движението през протока в знак на протест срещу израелските удари в Ливан. По данни на агенция ''Фарс'' от началото на примирието през Ормузкия проток са преминали едва два петролни танкера.

Само преди часове Иран и САЩ постигнаха договореност за двуседмична пауза в бойните действия и временно отваряне на Ормузкия проток. Споразумението беше постигнато в последния момент, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с нови масирани удари срещу Ислямската република.

Въпреки приветствията от редица държави, напрежението остава високо заради продължаващите сражения в Ливан.

Иранската морска и пристанищна администрация публикува и препоръки за безопасно преминаване през Ормузкия проток. Според тях корабите, влизащи от Оманско море, трябва да използват коридор северно от остров Ларак, а тези, които напускат Персийския залив, да преминават южно от острова в посока към Оманско море.

Редактор: Цветина Петкова